Maitê Sasdelli, que em 2021 foi eleita a dona da vagina mais bonita do Brasil, será candidata ao Miss Bumbum 2024. No concurso, ela representará o estado do Paraná.

"Depois da ‘pepeca mais bonita do país’, serei a dona do bumbum mais bonito também. Vão ter que me aturar. Já estou avaliando a parte inferior do meu corpo para colocar no seguro", declarou Maitê.

Maitê Sasdelli (Foto: Instagram)

Devido à grande repercussão de sua vitória no concurso inusitado, a ruiva se tornou criadora de conteúdos adultos. Além disso, no fim de 2023, Maitê lançou um masturbador masculino no formato de sua parte íntima.

"Sou uma mulher empreendedora e visionária. Se cada consumidor que adquiriu o meu produto torcer por mim e correr pra votar, vem mais um título para a conta! Segurem a ‘diversão’ um pouquinho e votem, quando abrir a votação online", disse a musa.

O post Mulher eleita dona da ‘vagina mais bonita do Brasil’, concorre ao Miss Bumbum foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.