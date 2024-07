Marcelo Serrado revelou um trauma profundo pela morte trágica de Domingos Montagner durante as gravações de Velho Chico. Em entrevista a Marcelo Tas no programa Provoca, o ator descreveu o impacto devastador de ter gravado momentos antes no mesmo rio onde ocorreu o afogamento do amigo. "Aquilo mexeu muito comigo", lamentou Serrado, que enfrentou conflitos psicológicos intensos após o incidente.

Para o ator, as gravações da novela de Benedito Ruy Barbosa foram o período mais difícil de sua carreira. Ele relembrou como a morte de Montagner em Piranhas, Alagoas, mudou sua perspectiva de vida. "Foi extremamente traumático. Uma coisa inexplicável", desabafou. Serrado contou que buscou ajuda terapêutica para lidar com o trauma e refletiu sobre a fragilidade da vida após a tragédia.

Além do impacto emocional da perda de Montagner, Serrado também falou sobre sua própria saúde mental, revelando uma crise de pânico que enfrentou antes de uma viagem com a família. Isso o levou a repensar sua abordagem em relação ao trabalho, optando por ser mais seletivo com seus projetos. "A saúde mental é o mal do século", afirmou, destacando a importância de cuidar de si mesmo diante das pressões da carreira artística.

Com uma carreira marcada por intensidade e dedicação, Marcelo Serrado agora busca equilibrar suas demandas profissionais com seu bem-estar pessoal. Ele continua a enfrentar desafios, mas está determinado a priorizar sua saúde mental e emocional enquanto segue adiante em seus projetos no teatro e no cinema.

O post Marcelo Serrado revela trauma com morte de Domingos Montagner foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.