Últimos dias do festival Marco Zero apresentam dança e performance

A sétima edição do Festival Internacional de Danças em Paisagem Urbana - Marco Zero chega aos últimos dias de apresentação após percorrer diversos lugares do Distrito Federal. De forma gratuita e com recursos do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023, o projeto começou dia 6 de julho e levou ao público 16 intervenções artísticas e duas oficinas realizadas em diferentes espaços de Taguatinga, Ceilândia, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto.

Nesta quarta-feira (10/7), a Casa Akotirene de Ceilândia recebe Manifesto de um Jovem Sonhador, com o dançarino Guel Soares, e Desamadas, com a atriz e performer Maria Eugênia Félix. A programação segue para o Setor Comercial Sul na quinta (11), com a apresentação de 1Lixo do dançarino Iago Gabriel. Na sexta (12) o Festival vai ao Núcleo Bandeirante com a performance À Beira, de Gabi Holanda e Plataforma Beira, que leva para a dança as angústias e esperanças de quem vive às margens dos rios e mangues sufocados pelo avanço da especulação imobiliária.



Também na sexta, o festival ocupa o Mimo Bar com Revinda, de Rebeca Gondim, em danças de povos pretos periféricos. O encerramento do Marco Zero acontece no sábado com o Baile Clava 5.0, do coletivo artístico Casa de Onijá, em Taguatinga Sul. Será uma grande festa de um projeto que realiza formações a partir da cultura voguing por meio da abordagem de temas como diversidade sexual e de gênero, direito à cidade e vidas positHIVas.



O dançarino Guel Soares argumenta que Manifesto de um Jovem Sonhador surge a partir de uma enorme necessidade de falar sobre coisas que o assombram: “O jeito que eu encontrei de fazer isso foi a partir da arte. É um trabalho bem íntimo, onde me expresso como nunca antes. É como um desabafo.” Na performance, Guel dança em cima de um texto autoral enquanto projeta imagens da infância e vida atual.



Por mais pesada que seja a temática do texto, Guel traz uma mensagem de esperança ao olhar para o espectador e transmitir que ainda permanece aqui e nada vai tirá-lo. Ao som de ‘A balada de Tim Bernardes’, o dançarino identifica-se com a letra Eu vou voltar a ser feliz/ eu quero ser mais calmo/ Eu estou cuidando de mim mesmo/ Eu vou sonhar mais uma vez/ Porque se o sonho acabou/ Não é um sonho velho que vai acabar comigo. Guel emociona-se ao falar sobre os maiores traumas no texto e reviver tudo isso foi um processo desafiador.



A atriz Maria Eugênia Félix criou a performance Desamadas inspirada por lutas cotidianas de mulheres das quais conviveu. Em uma comunidade na Ceilândia, Maria viu mães, filhas, esposas e irmãs dando duro para sobreviver e zelar pela família. “Mulheres essas que só conhecem a labuta e o trabalho. Que se doam com todo o amor para seus amores e muitas vezes não têm retorno. Sofrem abusos, agressões e discriminações de uma sociedade machista hipócrita”, pontua.



Maria Eugênia Félix apresenta "Desamadas" (foto: Diego Bresani)

A dramaturgia política de Maria Eugênia reflete a realidade da mulher periférica vítima de violências. O corpo da atriz é uma ferramenta de denúncia a partir de pesquisas e criação dessas narrativas. O feminicídio é uma pauta que deve ser discutida na performance de Maria: “A mensagem de Desamadas é um grito de dor e desamor. É um alerta implorando por justiça. Apresentar tudo isso é uma vitória.”





Serviço:

Marco Zero - Festival Internacional de Danças em Paisagem Urbana

Dia 10/7 - Casa Akotirene (Ceilândia)

20h - Manifesto de um Jovem Sonhador -Guel Soares

20h15 – Desamadas - Maria Eugênia Félix





Dia 11/7 - Setor Comercial Sul

18h - 1Lixo - Iago Gabriel





Dia 12/7

Mimo Bar (SQN 205)

20h – Revinda - Rebeca Gondim e Maria Agrelli (PE)

Vila Cahuy (Núcleo Bandeirante)

16h30 - À Beira -Gabi Holanda e Plataforma Beira (PE)





Dia 13/07 - Mercado Sul (Taguatinga Sul)

19h - Baile Clava 5.0- Casa de Onijá





OFICINA

Corpo Afluente (Gabi Holanda e Plataforma Beira-PE)

9, 10 e 11 de julho, das 14h às 17h, no Núcleo Bandeirante, Salão da Divinéia

Inscrições para as oficinas no site www.marcozerobrasilia.com