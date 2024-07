Após anunciar shows no Brasil, Lenny Kravitz lança remixes para ‘Human’

Lenny Kravitz, que se consolidou como um dos maiores nomes do rock mundial, lançou remixes de canções do novo álbum, Blue Eletric Lights. O cantor desembarca em novembro no Brasil para show no Allianz Parque. O álbum Blue Eletric Lights e os remixes da canção Human já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Um dos sucessos do álbum Blue Eletric Lights, a música Human ganhou remixes, assinados pelo duo escocês LF System e pelo britânico Paul Woolford. Lenny Kravitz esteve no Brasil pela última vez em 2019 em uma apresentação no Lollapalooza. Em nota à imprensa, o cantor comenta que o álbum Blue Eletric Lights é "Uma celebração espiritual e sexual".

Blue Eletric Lights traz a energia do rock com elementos psicodélicos e o groove da soul music. Lenny Kravitz desembarca no Brasil dia 23 de novembro para show no Allianz Parque, em São Paulo

Com mais de 30 anos de carreira e 40 milhões de discos vendidos ao redor do mundo, Lenny Kravitz ganhou quatro prêmios Grammy consecutivos, além de estabelecer o recorde de mais vitórias na categoria Melhor Performance Vocal de Rock Masculino.