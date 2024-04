Prestes a lançar novo álbum, Lenny Kravitz divulga clipe de 'Human'

O cantor, produtor e ator estadunidense Lenny Kravitz lança mais uma prévia do novo álbum: o clipe da música Human. O décimo-segundo disco do artista será lançado no dia 24 de maio, pela BMG.

Desde outubro do ano passado, Kravitz deu início à era Blue electric light, com um novo álbum que marca a essência soul-rock do artista. Nesse trabalho, ele mostra todas as habilidades como músico, escritor, ator, designer, compositor e produtor, além de ter tocado quase todos os instrumentos sozinho.

Duas das 12 faixas que compõem o novo disco já foram divulgadas: TK421 e Human. Kravitz foi imortalizado com uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood, recebeu um Global impact award da Recording academy, foi vencedor de quatro prêmios Grammy consecutivos e estabeleceu o recorde de mais vitórias na categoria de Melhor performance vocal de rock masculino.