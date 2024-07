O SBT, que prepara a estreia de A Caverna Encantada, sua próxima novela infanto-juvenil, que substituirá A Infância de Romeu e Julieta, estaria avaliando a possibilidade de investir em uma produção inédita para o público adulto.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a emissora de Silvio Santos avaliou o desejo de produzir uma obra inédita. O estilo, no entanto, não se trata necessariamente de uma novela, mas de possivelmente uma futura série.

Curiosamente, a produção mais recente do SBT destinada ao público adulto foi A Garota da Moto, que teve duas temporadas, exibidas em 2016 e 2019, e foi um grande sucesso em audiência, repercussão e bem aceita pela crítica especializada.

No ano passado, inclusive, o canal da Anhanguera havia cogitado retornar a produção de novelas adultas, mas houve um entendimento interno no alto escalão, de que é melhor continuar com a opção de produzir obras infanto-juvenis, apesar do quadro de desgaste ao longo dos últimos anos.

O post SBT cogita retomar produções para o público adulto em meio a crise foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.