Luana Piovani chora ao falar de Iza e sobre maternidade solo

Luana Piovani publicou um vídeo nas redes sociais declarando apoio à cantora Iza, após ela ter anunciado a separação do jogador Yuri Lima por conta de uma traição. "Não vou perder tempo falando de homem, até porque não sei quem é (Yuri Lima) e nunca soube. Aliás, ninguém nunca soube quem é esse estrupício aí. Mas agora o Brasil inteiro sabe", começou Luana.

Emocionada, a atriz relembrou os traumas vivenciados por ela em relacionamentos anteriores. "Quando temos trauma de abandono, sempre que a gente passa por uma despedida é como se esse abandono reativasse, como se você reassistisse o seu abandono por causa da cena. Estou falando isso porque, toda vez que vejo uma mulher virar mãe solo, eu reassisto a minha história", disse.

Assim como Luana, Iza será mãe em breve. A cantora está grávida de seis meses de Nala, fruto do relacionamento com o jogador de futebol. "Fico pensando na mana (Iza) e fico muito triste, além de ser gatilho em mim", ressaltou Luana.

Em meio ao apoio à Iza, Piovani não segurou as lágrimas ao relembrar os desafios de passar por todos os desafios da maternidade sozinha. "Me lembro quando olhei no espelho e falei: 'Cara, você está sozinha, agora é contigo'. É muito triste e fico muito triste por ela passar por isso", completou.

Luana é mãe de três filhos: Dom, Liz e Bem. As crianças são frutos do relacionamento da atriz com o surfista Pedro Scooby.