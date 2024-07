Yuri Lima ganha mais de 100 mil seguidores após anúncio de traição

O jogador do Mirassol Yuri Lima, ex-namorado de Iza, ganhou mais de 100 mil seguidores nas redes sociais após o anúncio de traição. A cantora, que está grávida de seis meses, informou a separação na noite desta quarta-feira (10/7), após receber provas de que o atleta a traiu.

Leia também: Luana Piovani chora ao falar de Iza e sobre maternidade solo

Antes da informação, Yuri contava com pouco mais de 350 mil seguidores. Até a manhã desta quinta (11), o jogador está com mais de 520 mil. Até o momento, ele não se pronunciou nas redes sociais.

Iza espera sua primeira filha, Nala, fruto do relacionamento com Yuri. Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora explicou como soube da traição e disse que a amante ainda tentou vender a informação por R$ 30 mil.

Quando a artista anunciou a separação, Yuri estava em campo e fez um gol. Ele estava em partida contra o Grêmio Prudente pela Copa Paulista quando o vídeo gravado pela ex-namorada começou a repercutir nas redes sociais.

O jogador era o capitão do time e teve jogadas decisivas para a partida: marcou um gol e cometeu um pênalti. O gol foi o segundo marcado pelo jogador em sua carreira.