MAB Educativo oferece programação especial para crianças

O MAB Educativo disponibiliza oficinas e atividades artísticas gratuitas, de quinta-feira a domingo, começando neste sábado (13/7), até o dia 28 deste mês de julho. Ao todo são oferecidas nove oficinas gratuitas para os pequenos, além de teatros educativos.



O Museu de Arte de Brasília (MAB), é um espaço destinado a exposições, atividades culturais e programas educativos, seu principal objetivo é promover a valorização da arte brasileira, por isso, o MAB apresenta neste mês o seu programa educativo, com oficinas gratuitas como: Oficina de Jogos Teatrais e Improviso, Oficina de Brincadeiras Populares, Oficina de Esculturas de Massinhas, além de contação de histórias e Teatro de Luzes e Sombras para bebês. As atividades programadas são iniciadas sempre a partir das 10h e se estendem até as 16h30.



Os participantes podem conhecer o espaço do MAB e suas exposições temporárias com visitas mediadas. As oficinas não precisam de agendamento, basta verificar a programação e se dirigir ao local. Sujeito a lotação.





Programação:

Sábado (13/7) - Experiências com Arte Cinética

10h30 - Teatro de luzes e sombras (18 meses a 3 anos) - 10 vagas

14h - Oficina de Brinquedos Ópticos (a partir de 6 anos) - 12 vagas

15h - Descobrindo o Acervo com Jogos

16h30 - Oficina Palatnik (a partir de 6 anos) - 12 vagas

Domingo (14/7) - Aventuras na Escultura

10h30 - Contação de Histórias com Massinha (18 meses a 3 anos) - 10 vagas

14h - Oficina de Escultura com Massinha (a partir de 4 anos) - 12 vagas

15h - Jogos do Patrimônio

16h30 - Oficina de Miniaturas da Cidade (a partir de 8 anos) - 12 vagas





Serviço

Programação Educativa do Museu de Arte de Brasília (MAB), a partir do dia 13/7, de quinta a domingo das 10h às 16h30. Entrada gratuita.