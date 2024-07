Teatro de rua Cirkus faz temporada no Recanto das Emas no fim de semana

Nesta sexta (12/7) e até domingo (14/7), o teatro de bonecos Cirkus se apresentará no Recanto das Emas, no Instituto Federal de Brasília (IFB). Pensada para toda a família, a peça mistura interpretação, contação de histórias e interação com o público e tem os bonecos como destaque. Eles ganham vida e conversam com os espectadores. A peça conta com o trabalho de um profissional de libras.

Os bonecos foram criados por Valdinei Bezerra, arte-educador que atua na produção de xilogravuras e pinturas, e Márcia Nascimento, professora que trabalha com produção de moda e criação de figurinos. Já o corpo artístico é formado por Similião, Júlia Tempesta, Luiza Guimarães, Jordana Mascarenhas, D. Bina e outros convidados surpresa.

Cirkus é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal. Além da apresentação no Recanto das Emas, ele ainda estará no Riacho Fundo II entre 19 e 21 de julho, na Praça da QN 14B.

Serviço

Cirkus

Nesta sexta (12/7), às 19h30, e sábado (13/7) e domingo (14/7), às 17h, 18h e 19h30, no Instituto Federal de Brasília (Chácara 22, Avenida Monjolo, Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas). Entrada gratuita com retirada de ingressos no Sympla Classificação indicativa livre.