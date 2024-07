Estúdio da GloboNews é ‘invadido’ ao vivo por funcionária da limpeza

Quem sabe faz ao vivo! O estúdio da GloboNews foi "invadido" por uma funcionária, na noite desta segunda-feira (8). O momento aconteceu durante o programa 'Em Pauta', a funcionária surgiu no meio da tela e estagnou no local.

A colaboradora sem saber que estava ao vivo, surgiu na televisão usando luvas amarelas, touca no cabelo e uniformizada. Entretanto, com agilidade, o câmera da produção conseguiu cortar a tela. A mulher, que não teve a identidade revelada, divertiu os telespectadores.

O apresentador, Marcelo Cosme, que discursava sobre a União Europeia com outros jornalistas, ficou sem reação, mas assim que percebeu o incidente pediu alguns segundos para que a prestadora de serviço deixasse o estúdio.

Com bastante gentileza, o comunicador conseguiu se desvencilhar da gafe: “É uma moça que entrou pra me ajudar, mas não tem problema. A gente já pediu pra ela chegar um pouquinho para o lado ali, porque a gente tá no ar”, explicou Cosme.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio: "As tias da limpeza são as pessoas mais legais no trabalho", elogiou um usuário. "Achei digno que o Gerson Camarotti cumprimentou a moça", escreveu outro. "Provavelmente ela realmente foi ajudar o apresentador e esqueceram de colocar a câmera no comentarista que falava naquele momento", cogitou outro.





colaboradora