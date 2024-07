Amante de Yuri Lima vai participar de programa de TV: "Saberão a verdade"

Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, vai conceder uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, um programa da TV Record, exibido nas noites de domingo.

"Vocês saberão a verdade. Grata a toda equipe da Record pelo convite, pela atenção e oportunidade! Assistam", compartilhou ela, nas redes sociais.

A polêmica envolvendo Kevelin veio à tona na noite de quarta-feira (10/7), quando Iza anunciou a separação de Yuri após ele ter se envolvido com ela.

No vídeo publicado no Instagram, a cantora afirma que recebeu provas da traição e que Kevelin teria tentado vender os prints por R$ 30 mil.

No entanto, a jovem negou. "Eu não recebi nada e eu não mantive nenhum contato com nenhuma imprensa, com nenhuma página de fofoca, onde pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa", disse.

Ainda segundo Kevelin, ela e Yuri não se encontraram enquanto o jogador estava namorando com Iza. "Não teve encontro algum após o relacionamento. Mas a gente manteve, sim, o nosso contato, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele", explicou.

Leia também: Nelly Furtado quer fazer parceria com Taylor Swift

Yuri, que é jogador do Mirassol, será pai de Nala, fruto do relacionamento com Iza. A cantora está gravida de seis meses.