'Deadpool': elenco joga futebol no Maracanã com atletas do Flamengo

Elenco de 'Deadpool' ao lado dos jogadores do Flamengo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Aproveitando o Rio de Janeiro, o elenco de Deadpool & Wolverine, que desembarcou no Brasil para divulgar o novo filme da Marvel, aproveitou para conhecer o Maracanã e bater uma bolinha com os jogadores do Flamengo.

Nesta segunda-feira (15/7), Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Shawn Levy e Emma Corrin se divertiram no estádio carioca ao lado de Pedro, artilheiro do Brasileirão, e David Luiz.

Nas redes sociais, Ryan, que interpreta o Deadpool, compartilhou registros do momento. Há, inclusive, um vídeo do ator marcando um gol e correndo no Maracanã para comemorar. Confira:

E não foi apenas no estádio que o elenco se divertiu. Neste domingo (14), Hugh Jackman, que dá vida ao Wolverine, pedalou pela orla carioca. Emma Corrin e Rami Malek passearam pela praia de Ipanema em clima de romance.

Ryan também compartilhou uma foto do café da manhã, com bastante pão de queijo.

Leia também: Nicole Scherzinger revela novo projeto musical e possibilidade de reunir Pussycat Dolls

Hugh, Emma, Rami e Ryan chegaram ao Brasil no fim de semana.

Deadpool & Wolverine está previsto para ser lançado em 25 de julho.