Ryan Reynolds e Hugh Jackman visitam o Maracanã, no Rio de Janeiro

Os atores Ryan Reynolds (Deadpool), Hugh Jackman (Wolverine), Emma Corrin (Deadpool) e o diretor Shawn Levy se encontram com os jogadores David Luiz e Pedro Guilherme no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (15/7). A visitação faz parte da turnê global da campanha de divulgação para o novo filme da Marvel, Deadpool & Wolverine, que estreia no dia 25 de julho no Brasil.

Durante a visita ao estádio, os atores se divertiram bastante em um treino de futebol feito pelos jogadores David Luiz e Pedro Guilherme. O ator de Deadpool, Ryan Reynolds, demonstrou felicidade ao visitar o Maracanã. “É um sonho estar aqui no Maracanã. Eu sou um grande fã de futebol e sempre quis visitar este estádio histórico”, revelou Ryan, em nota. Hugh Jackman, o astro de Wolverine, também se impressionou durante a visita. “Eu fiquei imaginando a energia neste lugar. Quando está cheio de fãs, deve ser incrível. É fácil ver por que ele é considerado um dos estádios mais icônicos do mundo”, conta Hugh Jackman, em nota.

O novo filme da Marvel Studios, com direção de Shawn Levy, Deadpool & Wolverine apresenta a maior e mais icônica batalha cinematográfica em equipe. A obra é estrelada por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

