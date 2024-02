Pedro, do Flamengo, tem carro de luxo roubado em assalto no Rio

O jogador do Flamengo, Pedro Guilherme, compartilhou no Instagram, na manhã desta sexta-feira (16), que criminosos armados renderam seu irmão e roubaram seu carro de luxo, na Linha Vermelha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O crime aconteceu nesta madrugada em um local que é rodeado por comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Ainda segundo o craque do rubro-negro, os bandidos também levaram todos os pertences do seu irmã. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e agora, Pedro Guilherme, pede ajuda para localizar o carro.

Até o momento, não há informações se o jogador abriu um registro de ocorrência. Apuramos que o carro, modelo Land Rover Defender levado pelos criminosos, está avaliado em R$ 700 mil. Vale lembrar que, nesta semana, MC Daniel também teve seu veículo, que é o mesmo modelo do atacante do Flamengo, levado por bandidos, no bairro do Joá, também no Rio de Janeiro.

O funkeiro, publicou no Instagram, que seus seguranças estavam no carro quando foram rendido por bandidos portando fuzil. "Urgente. Roubaram meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém ver [sic] manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua do Rio Beach Club, entrada pro Joá", escreveu o cantor ao compartilhar uma foto do veículo.

No entanto, horas depois, o funkeiro compartilhou que após a publicação pedindo informações, conseguiram recuperar o veículo e mostrou que seus seguranças estavam bem, apesar do susto.



