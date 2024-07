Jogar 'Dungeons and Dragons' pode ajudar na saúde mental, aponta estudo

O estímulo da mente através dos jogos é um dos principais aspectos que jogadores de videogames ou outras plataformas usam para se manterem entretidos em algo, seja por meio de uma história fantástica, um gráfico cheio de elementos visuais ou até mesmo a criatividade para sair de certas situações.

Essa relação entre jogabilidade e o estímulo à mente foi tema de um estudo para mostrar como jogar Dungeons and Dragons pode ajudar a saúde mental dos jogadores.





Em um estudo realizado por pesquisadores da University College Cork (UCC), foi identificado vários aspectos-chave do jogo para ajudar na saúde mental positiva, incluindo aspectos como: escapismo, exploração de si mesmo, expressão criativa, apoio social e rotina, ligados à natureza imersiva e imaginativa da jogabilidade de D&D.

As descobertas também indicam um potencial significativo para ser utilizado em ambientes terapêuticos, pois os jogadores que participaram do estudo se sentiram mais confortáveis explorando problemas e praticando habilidades em um espaço separado do mundo real. Além disso, todos os participantes do estudo relataram benefícios na vida cotidiana ao jogar o jogo, incluindo maior senso de autonomia e crescimento pessoal.

Orla Walsh, líder do estudo e pesquisadora de doutorado na Escola de Psicologia Aplicada da UCC, conta sobre as descobertas feitas durante o estudo: “Nossa pesquisa descobriu que os jogadores discutiram os benefícios do escapismo que acompanhavam o jogo D&D e o impacto positivo que isso teve na saúde mental. Os jogadores relataram sentir uma forte sensação de controle no jogo durante os momentos em que sentiam que não tinham controle fora do jogo.

Walsh ainda acrescenta: “embora muitos hobbies possam permitir a expressão criativa, D&D permite exclusivamente que os jogadores construam e habitem colaborativamente mundos de criação.”

As revelações permitem que pesquisadores de psicologia entendam melhor os mecanismos pelos quais essa atividade pode ter impacto positivo, ao mesmo tempo em que fornecem incentivo aos médicos clínicos que já usam grupos de D&D como suporte ao bem-estar social, além de abrir um caminho para que clínicos e psicólogos explorem ainda mais os benefícios do jogo como uma ferramenta terapêutica.

Uso de jogos RPG na terapia

Jogos de tabuleiro começam a ser inseridos em tratamentos terapêuticos (foto: Reprodução)

Jogar Dungeons and Dragons é uma atividade inerentemente social e que exige reuniões frequentes de grupo por período que podem durar meses ou anos, com momentos de criatividade e colaboração dos jogadores.

Em um relato, Conor Linehan, da UCC School of Applied Psychology, responsável pela pesquisa, indica que o jogo deveria ser usado em terapias em todo o mundo. “Embora existam alguns clínicos e grupos comunitários que atualmente usam RPGs terapeuticamente, esses grupos são predominantemente ativos nos Estados Unidos. Nosso estudo sugere que uma implementação mais ampla desses grupos terapêuticos de RPG pode ser benéfica em todo o mundo, oferecendo o grande potencial para apoiar o desenvolvimento de habilidades, exploração emocional, resolução de problemas e promover uma conexão social significativa.”

Entenda o jogo

Lançado em 1974, Dungeons & Dragons (ou D&D) é um popular jogo de interpretação de papeis e fantasia criado por Gary Gygax e Dave Arneson, popularmente conhecido como um RPG de mesa de fantasia e que se tornou um fenômeno global durante a pandemia da covid-19 e com a aparição na série Stranger Things.

Escapismo, expressão criativa e apoio social foram identificados entre os aspectos-chave unicamente ligados à natureza imersiva e imaginativa da jogabilidade de D&D. (foto: Reprodução)

O jogo pode ser jogado com três a seis pessoas assumindo os papéis dos personagens dos jogadores e uma pessoa que assume o papel do Mestre do Jogo (DM). Diferente dos jogos antigos, os jogadores iniciantes tem outra opção para o contato inicial com Dungeons & Dragons com o Kit Essencial, uma caixa com livretos de regras, fichas de personagens, aventura pronta e todos os itens necessários para aprender a jogar e se aventurar na quinta edição de D&D.

O kit possui:

Livro de regras de 72 páginas, com instruções para criar e evoluir personagens dos níveis 1 ao 6

Aventura introdutória “Dragão da Ponta Gélida”

Mapa-pôster frente e verso

Escudo do Mestre

Seis fichas de personagem em branco

11 dados poliédricos

81 cartas de itens mágicos, ajudantes e mais

Dessa forma os jogadores de Dungeons & Dragons participam das sessões com amigos e rolam dados para improvisar a aventura fantástica.