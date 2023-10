Mostra de ikebana leva tradição da cultura japonesa ao Casa Park

Com o intuito de promover a arte japonesa, o Casapark promove uma exposição de Ikebana — Arte e Natureza, nesta sexta-feira (20/10) e no sábado (21/10), das 10h às 22h; e no domingo (22/10), das 14h às 21h. Os ikebanistas que participarão desta edição são da escola Sogetsu de Brasília, uma instituição que tem como lema "arte e criatividade". Cada trabalho exposto pela escola é uma expressão individual dos autores, com a natureza sempre presente, o que faz com que o Ikebana seja uma expressão de uma escultura viva.

De acordo com Zilá Costa, professora orientadora e coordenadora do evento, a Sogetsu tem sede em Tóquio e possui 49 sucursais no Japão e 120 no exterior. Uma destas 120 sucursais fica localizada no Distrito Federal, onde realiza exposições, seminários e organiza grupos de estudos. O Ikebana é atualmente uma das artes tradicionais japonesas mais praticadas.

O Xintoísmo e o Budismo fazem parte dos princípios filosóficos que influenciam essa arte oriental. "Atualmente, há várias correntes. A Ikebana surgiu e se desenvolveu no Japão por características peculiares daquele país. Valores inerentes à cultura tradicional dessas duas religiões influenciaram a prática das artes tradicionais japonesas", diz Zilá. São ideias como a do DO, ou a essência da cultura japonesa, e da própria palavra ikebana, que é KA-DO, ou flor e caminho. "Embora o produto final seja uma criação artística, o processo de aprendizado e criação também tem muita importância", frisa Zilá.

A palestra que será ministrada pelas professoras Zilá Costa e Mara Starlin, Os caminhos da Ikebana, terá tópicos específicos. “No primeiro momento, vamos falar sobre o DÔ: o que o aprendizado e a prática da ikebana podem nos proporcionar. Porque, como já me referi anteriormente, tão importante quanto o produto final, 'o arranjo', é o próprio caminhar”, destaca Zilá, em entrevista ao Correio.

Segundo a coordenadora do evento, apesar da tecnologia estar presente no cotidiano, é preciso não esquecer da natureza, pois ela é necessária para aliviar o estresse. Praticar ikebana funciona como forma de meditação. Os alunos dessas práticas estão sempre conectados com todos os conceitos de arte, proporção, cores, formas e texturas.

Para quem desejar participar das oficinas no Casapark, as inscrições serão gratuitas e podem ser feitas por este link .



Serviço

Ikebana - Arte e Natureza no Casapark

Nesta sexta-feira (20/10) e no sábado (21/10), das 10h às 22h; e domingo (22/10), das 14h às 21h, no shopping Casapark. Entrada Franca



*Texto de João Cardoso