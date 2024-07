Projeto Todo Mundo Tem Raiz será realizada neste sábado (20/7).

O projeto Todo Mundo Tem Raiz volta neste sábado (20/7), na Casa Canoa no Mercado Sul de Taguatinga. O evento conta com apresentações artísticas dos indígenas Yaku Quechua e Ayanna Duran e mais de 13 horas de duração, das 9h às 22h. O objetivo do projeto é buscar a valorização das raízes indígenas e da natureza.

A programação do projeto Todo Mundo Tem Raiz, conta com oficinas de cerâmica ancestral com Yaku Quechua separado em duas etapas. Yaku fará uma apresentação musical utilizando instrumentos musicais em cerâmica além de exibir biojoias, acessórios construídos a partir de materiais orgânicos disponíveis na natureza. Depois serão realizadas outras apresentações musicais com Dj Kaju e a idealizadora do projeto, Ayanna Duran.

Yaku, artista indígena originário do povo Quéchua, vive atualmente na Cordilheira dos Andes e explica a importância de compartilhar sua arte e sua cultura com outras pessoas de outros lugares do Brasil. “A importância de estarmos ocupando esses espaços como artistas é justamente para trazer a valorização das nossas criações, as nossas artes e mostrar que elas são tão boas quanto outras. Também trazer uma conscientização sobre os povos originários, porque ainda sinto que tem um apagamento bem forte da nossa cultura, as escolas não ensinam tão bem como realmente são os povos originários e nem como estamos atualmente. Então acho que é importante trazer essa valorização”, conta Yaku, ao Correio.

O artista realizará também apresentações com músicas autorais, “As músicas são cantadas em português, espanhol e quíchua, que é a minha língua originária, então isso também traz uma ligação. As músicas falam muito sobre a luta indígena, sobre o que os povos originários passaram, nossos ancestrais, para a gente poder estar aqui agora e o que nós passamos atualmente, lutando pela vida e pelos nossos territórios”, afirma.

Yaku espera que o projeto Todo Mundo Tem Raiz, seja um grande utensílio na busca de mais espaços para as comunidades indígenas, para que possam levar sua cultura e sua vivência a pessoas não indígenas. É importante ressaltar que Yaku Quechua, irá lançar seu primeiro álbum no ano que vem, intitulado como Realeza de Abya Yala.

Programação



20 de julho (sábado)



Oficinas:

- Cerâmica Ancestral", com Yaku Runa, dividida em duas etapas:

. Bio Jóias em Cerâmica (9h às 11h)

. Instrumentos Musicais em Cerâmica (15h às 17h30)





Atrações Musicais:





18h - DJ Kaju

18h30 - Ayanna Duran

20h - DJ Kaju

20h30 - Yaku Runa





Serviço

Projeto Todo Mundo Tem Raiz, no dia 20/7, das 9h às 22h, na Casa Canoa no Mercado Sul de Taguatinga. Entrada gratuita e livre para todos os públicos.

Saiba Mais Revista do Correio 7 dicas para se preparar para os vestibulares mais concorridos

7 dicas para se preparar para os vestibulares mais concorridos Economia Fazenda mantém projeção do PIB em 2,5%, após Haddad pedir cautela em revisão

Fazenda mantém projeção do PIB em 2,5%, após Haddad pedir cautela em revisão Esportes Mario revela possível data de estreia de Thiago Silva pelo Fluminense e fala sobre reforços

Mario revela possível data de estreia de Thiago Silva pelo Fluminense e fala sobre reforços Esportes Dirigente do Flamengo comenta sobre contratação de Claudinho: ‘Quase impossível’

Dirigente do Flamengo comenta sobre contratação de Claudinho: ‘Quase impossível’ Esportes Lyon anuncia contratação de um dos artilheiros da Eurocopa 2024

Lyon anuncia contratação de um dos artilheiros da Eurocopa 2024 Diversão e Arte 5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay