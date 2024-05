‘Todo mundo tem raiz’ oferece oficinas e atividades com artistas indígenas

Para refletir sobre e reforçar a identidade ancestral do Brasil, a região de Taguatinga recebe o projeto Todo mundo tem raiz, no sábado (1/6) e no dia 20 de julho. A partir de atividades culturais com oficinas e apresentações de artistas indígenas, a Casa Canoa será palco para o evento com entrada gratuita.

A idealizadora do projeto, Ayanna Duran, é uma mulher indígena chiquitana de linhagem direta do pai e de mãe goiana. Ela criou a proposta a partir de uma composição própria homônima que narra a ancestralidade cultural de seu povo. “É importante fortalecer a nossa cultura que foi tão violentada. Meu povo tem uma conexão com a Mãe Terra e é matriarcal. Procuramos atrair pessoas que também buscam estar ligadas à natureza.”

Ayanna deseja que o público se recorde de onde veio e de onde vem tudo o que consome. Tudo parte da natureza e relembrar essas origens em uma era majoritariamente digital é um trabalho constante. “Foi criado um conto romântico da colonização. Nossas narrativas foram apagadas e violentadas. Esse lugar de invisibilidade é quebrado com o contato e a conexão com os que vieram antes de nós”, afirma.

Cada artista selecionado para o projeto traz uma representatividade única. A idealizadora acredita que esse trabalho também envolve afetividade e carinho. “Para não ser estressante, nos fortalecemos e nos cuidamos. Isso envolve confiança e coragem. Eu estou no DF há sete anos lutando e sobrevivendo com a arte, passei muita dificuldade e aos poucos adentro no espaço cultural. As relações coletivas de afetividade me fortalecem a continuar”, ressalta Ayanna.

Um total de 85% das pessoas envolvidas no projeto são indígenas e negras. As pautas antirracistas são a base do trabalho para fortalecer a economia periférica e a cultura ancestral. No futuro, Ayanna pretende que sua equipe seja formada totalmente por pessoas negras, indígenas, PCDs e LGBTs.

A arte possibilita a valorização e a educação sobre identidades que foram violentadas ao longo do tempo. Como educadora social e mulher indígena, Ayanna percebe a arte dentro de si mesma. “Cada indígena traz uma maneira de lutar contra tudo que foi feito desde 1500. Sempre que eu posso, estou rezando para receber orientações e para honrar o meu povo. É através da educação que eu consigo fazer isso. Ensinar para melhorar o mundo.”

Confira a programação completa:

Sábado (1/6)



Oficinas:

- Pinturas Ancestrais com Ayanna Duran, das 9h às 11h

- Descansa Guerreira com Mirna Kambeba Omaguá Yetê Anaquiri, das 15h30 às 17h30

Atrações Musicais:

18h - DJ Kaju

18h30 - Ayanna Duran

20h - DJ Kaju

20h30 - Guaja



Dia 20 de julho



Oficinas:

- Cerâmica Ancestral", com Yaku Runa, dividida em duas etapas:

.Bio Jóias em Cerâmica, 9h às 11h

.Instrumentos Musicais em Cerâmica, das 15h às 17h30

Atrações Musicais:

18h - DJ Kaju

18h30 - Ayanna Duran

20h - DJ Kaju

20h30 - Yaku Runa





Serviço

Todo Mundo Tem Raiz

No sábado (1/6) e dia 20 de julho, a partir das 9h, na Casa Canoa (Mercado Sul de Taguatinga). Entrada franca. Classificação indicativa livre.

