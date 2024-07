Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (22/7)

PARA QUE ESTAMOS AQUI?

Data estelar: Sol ingressa em Leão em oposição a Plutão.

Esperar sempre pelo pior, de alguma maneira torta e inconsciente ansiar pelo apocalipse porque nos convencemos de que o reino humano seja uma falha da natureza, que precisa ser extirpada, desconfiar sistematicamente de nossos semelhantes e diferentes para disso resultar que nos sentimos sozinhos, tais são os vícios de nossa humanidade.

Enquanto isso, estamos aqui para cuidar uns dos outros, em vez de nos tratarmos como estorvos inúteis que precisam ser postos de lado o mais rapidamente possível. Estamos aqui também para entender que nossas diferenças não são irreconciliáveis, porque ninguém está com a razão total do seu lado, todos entendemos a vida dentro do alcance limitado de nosso intelecto. E também estamos aqui para elevar nossa humanidade a um patamar de dignidade que, hoje, parece inalcançável.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Você pode continuar fazendo o que deseja, porque esse é o seu direito, porém, se o mundo continuar sendo construído em torno dos direitos individuais, negligenciando os direitos coletivos, nada de bom acontecerá.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Diante de tudo que precisa ser feito, bate uma insegurança íntima que mina seus recursos vitais. Procure não dar ouvidos a essa mentirosa, que se apresenta como prudência, mas que só serve para você ser menos do que pode.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando as coisas certas são ditas na hora errada, se transformam em tiros saindo pela culatra, produzem resultados contrários aos desejados. Tenha isso em mente agora, que chegou a hora de dizer as verdades.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A vida pede para dobrar a aposta, para se lançar ousadamente na direção de um futuro que não dá reais sinais de que irá dar tudo certo, até pelo contrário. Se tudo fosse certo e seguro, seria desnecessário apostar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Você encontrará uma forma quase mágica de superar as contrariedades se lançando à aventura da vida, a despeito de o cenário parecer completamente impermeável a qualquer tipo de tentativa. É só tentar que muda tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Pense melhor no que tem vontade de fazer, porque qualquer demora que você impor ao processo se tornará favorável aos seus intuitos. Evite a precipitação, que é muito tentadora, mas não vai ajudar você no processo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Procure ajuda, mas se prepare para levar uma portada na cara, porque as pessoas andam ensimesmadas e ocupadas com seus assuntos particulares, se esquecendo de que não há nada mais valioso do que a colaboração.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ilumine os cantos mais escuros de sua alma, encare suas sombras, mas não para se enamorar delas e passar a mão na cabeça dos demônios antigos, que se tornaram familiares. Conheça o inferno para sair dele.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Diante dos fatos não há argumentos, essa é uma lei pouco aceita pela nossa humanidade, que sempre prefere ter razão a despeito de a realidade comunicar o contrário. Melhor você se ater ao princípio da realidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



A união cria uma força imbatível, porém, mesmo que as pessoas saibam disso, ainda assim continuam se comportando como se pudessem prescindir umas das outras. É uma loucura que passa despercebida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Por mais que sua alma tenha caído num poço sem fundo de desespero silencioso, diante de argumentos insofismáveis, sua alma não está desprovida de recursos para fazer frente a tudo e vencer. É só começar. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Postergar o que de qualquer forma você teria de encarar é uma forma sofisticada de você se condenar a passar vergonha e angústia. Tenha isso em mente e procure ser um pouco mais favorável à sua saúde e bem-estar.