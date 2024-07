Conceito de tribos é tema de novo livro de Julius Wiedemann

Oautor Julius Wiedemann apresenta, em seu novo livro, 21 tribos para entender o século 21, debates sobre diversos temas que percorrem as relações humanas. No conceito de tribos, Julius fala sobre as relações interpessoais, conflitos geracionais e divergências políticas, além de citar figuras que estão moldando o século 21 como influenciadores digitais, esportistas, amantes de animais e gamers.

Após escrever um dos capítulos, o autor percebeu que o conceito de tribo se expandia e começou a realizar pesquisas em material acadêmico, mas também em cultura pop, buscando definir essas tribos e entender como cada uma funciona dentro da estrutura social. “Quando o leitor olha a seleção final das tribos, pode achar que a seleção foi fácil mas não é tão fácil assim, porque quanto mais a gente lê, mais a gente vê que tem tribos, subtribos. São maiores, menores, têm mais influência, menos influência. Eu sempre brinco que esse livro poderia render, na verdade, mais uns dois volumes”, comenta o autor.



O autor comenta ainda sobre sua expectativa com a recepção do público: “ Acho que o público irá prestar mais atenção na raiz de cada grupo social descrito no livro. Quanto mais observamos com a determinação de querer entender, mais podemos aprender. Acho que essa é a grande missão desse livro, tanto para assuntos sérios, como neofascistas, quanto para assuntos historicamente super importantes e relevantes, como o feminismo”.