'House of the Dragon': beijo entre Rhaenyra e Mysaria não estava previsto

Cena entre Rhaenyra e Mysaria em 'House of the Dragon' - (crédito: Reprodução/Max)

Uma das cenas mais inesperadas do último episódio de House of the Dragon (A casa do dragão), que foi ao ar no último domingo (21/7), foi o beijo entre Rhaenyra (Emma D'Arcy) e Mysaria (Sonoya Mizuno).

As duas se beijaram nas cenas finais do episódio, quando Mysaria tenta consolar Rhaenyra. O momento foi interrompido quando alguém entra na sala informando que o dragão Seasmoke foi visto com um montador. Em sequência, a Targaryen sai rapidamente do local montada em seu dragão para descobrir quem foi o responsável por domar a fera.

Por incrível que pareça, o beijo não estava no roteiro. À Variety, Emma D'Arcy disse que o momento foi resultado de um desejo de conexão. "Acho que o que você vê inicialmente é intimidade, e uma intimidade que Rhaenyra compartilha tão raramente. Mesmo em alguns de seus outros relacionamentos românticos, há muita apresentação, há muita bravata, geralmente de ambos os lados", disse.

"Rhaenyra é imensamente afetada pela vida que Mysaria viveu tão bravamente. Então, elas são dois corpos completamente dominados pelo toque. Assim que elas se abraçam e seus corpos estão se tocando, eu acho que é puro desejo corporal", completou.

A cena original terminaria com as duas personagens respirando perto uma da outra. De acordo com Emma, foi ela quem sugeriu o beijo.

No entanto, a atriz alerta que talvez o romance não vá para frente no momento, por conta da grande guerra que se aproxima.

Faltam apenas dois episódios para acabar a segunda temporada de A casa do dragão. A série é exibida aos domingos, às 22h, na Max.