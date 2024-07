A dupla Maria Clara & JP traz espetáculo infantil para o DF

O espetáculo infantil Maria Clara & JP — Brincar e Imaginar chega a Brasília nos dias 31 de agosto, às 15h, e 1° de setembro, às 17h, no Teatro Unip (913 Sul). A dupla, que tem um canal no YouTube, trará a diversão dos vídeos para um show ao vivo. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site da Bilheteria Digital, com a meia-entrada custando R$60, e a inteira, R$120.

Com cenografia lúdica e iluminação cênica repleta de cores e movimento, a apresentação promete uma grande festa onde todos poderão cantar e dançar. Ao som dos hits do canal como O chão é lava, Ser criança é e A história do homem biscoito, o evento contará com a participação especial de um grupo de dançarinos composto por b-boys, b-girls e acrobatas.



“Estamos muito felizes com o lançamento do nosso show. Estávamos preparando essa surpresa com muito carinho. Ver tudo isso tomando forma é muito legal”, confessa JP, em nota. Maria Clara & JP é uma marca brasileira voltada para o público infantil que atualmente, está entre os 10 maiores canais brasileiros. Os dois contam com mais de 41 milhões de inscritos e mais de 27 bilhões de visualizações.