MC Livinho relata ter sofrido preconceito da família por ser funkeiro

MC Livinho, que se tornou um dos maiores nomes do funk nacional, abriu o coração sobre como lida com o equilíbrio entre a rotina intensa de shows e a vida pessoal, como sua frequência na igreja evangélica.

Em entrevista ao jornal Extra, o cantor, que desde jovem é ligado a religião por influencia da família, contou que buscou valorizar ainda mais seus momentos para conciliar a vida profissional com a pessoal.

"Quando viajo a trabalho, chego cansado, mas mesmo assim acordo cedo para conseguir dormir no mesmo horário no dia seguinte. Também vou à igreja. Meu lado espiritual tem que estar alinhado para eu não me perder", explicou ele.

Sincero, MC Livinho confessou que inicialmente enfrentou a resistência dos familiares por trabalhar com funk. "Hoje minha família está feliz com o meu trabalho. Mas, no começo, houve muito preconceito, o que é normal. Eles queriam me poupar de certas situações e pensaram que o funk era uma coisa de momento. Mas, graças a Deus, atualmente ajudo minha família toda", disse.

Nome confirmado dentre as atrações do Rock in Rio para o dia 21 de setembro, o artista vibrou com a oportunidade: "É inevitável. Vejo minha dedicação, minha história, onde estou chegando e a importância disso. Tive minhas vivências lá na Zona Norte de São Paulo, e a música sempre me acompanhou. Estar chegando no Rock in Rio, representando os locais que vivi, meus fãs e a família é significativo", pontuou Livinho.