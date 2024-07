Ex-BBB Arthur Picoli mostra evolução do corpo com antes e depois - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Arthur Picoli, do BBB 24, nesta terça-feira (23), mostrou a evolução do corpo após uma rotina intensa de exercícios durante seis meses. Ele começou com um vídeo de antes mostrando uma barriga saliente num corpo comum e volta com o abdômen trincado.

"24/01/2024 – 23/07/2024. Já pensou se as mudanças que queremos ter acontecessem em um estralar de dedos? Pois é… mas não tem fórmula mágica não. Toda e qualquer conquista deve ser comemorada, sempre. Marca aquele seu amigo aí que está precisando entender que é um caminho longo, um processo, não um milagre", disparou.

Nos comentários, o ex-BBB colecionou elogios. "Arrasou! Focado demais", "Arrasou no shape", "Sempre um espetáculo", "Gostoso", "O shape de milhões", dispararam os seguidores.

Arthur Picoli segue firme com seu romance com a também ex-BBB Ivy Moraes. Na rede social, ele acumula mais de 3 milhões de seguidores.

