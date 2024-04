Ivy Moraes e Arthur Picoli finalmente assumem namoro

Depois de muitas especulações, os ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli assumiram o relacionamento nas redes sociais, nesta quinta-feira (25). O casal está fazendo uma viagem romântica para comemorar o aniversário da influenciadora em Natal, no Rio Grande do Norte.

Os dois passaram o dia na praia e Arthur chegou a postar em seu Instagram um vídeo de Ivy brincando com dois cachorros. Já durante a noite, a modelo publicou um vídeo deitada com o influenciador confirmando as noticias de que estão juntos.

Ao portal Gshow, Arthur e Ivy confirmaram que estão namorando e detalharam como foi o pedido. "Rapaz, ela inventou de me chamar pra eu passar o aniversário com ela. Eu vim. Aí, romântico que sou, eu chamei ela pra ir jantar no restaurante do hotel, aí lá em cima, eu pedi essa coisa maravilhosa (em namoro). E ela quis! Aí, meu amigo, é só alegria", disparou.

O affair dos ex-BBBs teria começado há pouco tempo, no On Board Festival, que aconteceu no navio Costa Favolosa, no início deste mês. Arthur Picoli chegou a ser exposto pela ex-companheira, Vitória Leonir, após vir à tona o romance com Ivy. "Nem parece que estava falando que me amava semana passada e que era pra eu estar indo para o navio com ele rs".

Apesar do comentário feito pela ex-namorada, fontes do colunista Lucas Pasin, afirmaram na época que o clima de "dengo" entre os dois não era algo escondido, mas eles não trocam beijos em público. Vale ressaltar que Ivy está solteira desde que terminou o noivado com Fernando Borges.