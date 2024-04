Arthur Picoli engata namoro com Ivy Moraes e é exposto pela ex

Esse fim de semana foi movimentado no universos dos ex-BBBs. Após o colunista Lucas Pasin divulgar que Arthur Picoli, que participou do BBB 21, e Ivy Moraes, que esteve no BBB 20, estão vivendo um romance no On Board Festival, que aconteceu neste fim de semana no navio Costa Favolosa, a ex-companheira do influenciador expôs ele.

Ao vir à tona a notícia do affair dos ex-BBBs, Vitória Leonir comentou em um página de fofoca que Arthur Picoli a procurou antes de embarcar no navio. "Nem parece que estava falando que me amava semana passada e que era pra eu estar indo para o navio com ele rs".

Fontes do colunista Lucas Pasin, o clima de "dengo" entre os dois não era algo escondido, mas eles não trocam beijos em público. O affair começou durante o feriado e que Arthur e Ivy estão em clima total de romance.

A assessoria de imprensa dos influenciadores foram procurados para comentar o assunto, mas até o momento não responderam. Vale ressaltar que Ivy está solteira desde que terminou o noivado com Fernando Borges.

O motivo do término? A distância. "A gente terminou já faz um tempinho. É por isso que a gente não está mais com fotos nas redes sociais e não está se seguindo mais. Está por volta de um mês que não estamos mais juntos. Nós tínhamos um relacionamento à distância. Já íamos para quase 3 anos de relacionamento, e a vida do Fernando é muito focada em Vila Velha, Espírito Santo, e a minha é muito focada em Belo Horizonte e São Paulo", comentou a influenciadora.