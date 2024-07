Alessandra Negrini, atriz, nesta terça-feira (23), compartilhou fotos sem sutiã, apenas com um roupão aberto e batom vermelho. Na legenda, ela reforçou a importância da mulher se gostar.

‘Se goste’

"Amiga, se olhe, se adoce, se goste. Às vezes a gente faz um certo esforço, dá umas voltas para enganar a autocrítica e tudo bem! Seja um batom vermelho, um decote, você sabe quais sãos as suas melhores armas, a gente é mulher e a gente pode. A sua beleza, antes de estar no olhar dos outros, está no seu olhar para consigo mesma. Sinta se!", filosofou.

Os internautas reforçaram a reflexão da artista. "Qual é a sensação de ser a pessoa mais linda do mundo?", "Uma divindade essa mulher", "Sou muito apaixonado", "Gata", dispararam os seguidores.

Recentemente, a Globo reprisou Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo. Na época ela comentou os bastidores da cena icônica da morte de Taís, a vilã da trama.

"Foi uma surpresa pra mim também. Ninguém sabia que Taís iria morrer. E muito menos quem matou. Eu só soube no último dia de gravação", disparou.

O post Alessandra Negrini dispensa sutiã em selfie e manda recado: ‘Se goste’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte DJ Kali fala de carreira e machismo na indústria da música

DJ Kali fala de carreira e machismo na indústria da música Diversão e Arte Programação de TV será alterada durante os Jogos Olímpicos; confira

Programação de TV será alterada durante os Jogos Olímpicos; confira Diversão e Arte Fernanda Torres disputa prêmio com Lady Gaga e Tilda Swinton em Veneza