Programação de TV será alterada durante os Jogos Olímpicos; confira

A programação da TV Globo será alterada por conta da transmissão das Olimpíadas de 2024. A grade sofrerá algumas mudanças a partir desta quinta-feira (25/7). Na manhã, o programa Encontro com Patricia Poeta não será transmitido nos dias 25, 29 e 30 de julho, e nos dias 1º, 2, 6, 7 e 9 de agosto.

No próximo sábado (27/7), o É de casa não irá ao ar. O Edição especial e o Sessão de sábado também estarão fora da grade entre 3 e 10 de agosto. A Sessão da tarde e a novela Cheias de charme deixarão de ser transmitidos a partir de amanhã (25) e ficarão sem passar até 9 de agosto.

O Vale a pena ver de novo, com a novela Alma gêmea, não passará nos dias 26 e 30 de julho e em 9 de agosto. As novelas das seis, sete e nove continuarão passando normalmente, mas, aos sábados, Renascer terá duração reduzida.

Jornalismo

O Bom dia Brasil não será exibido em 29 de julho; e o Hora um e o Globo esporte no dia 31 de julho. Os três também não estarão na grade de 1º de agosto. No dia 2, o Bom dia praça, Bom dia Brasil, Praça TV1 e Globo esporte não passarão.

O Praça TV1 e o Globo esporte também não serão exibidos em 3 de agosto. O Jornal hoje também sofrerá alterações durante o período dos jogos.

No próximo domingo, 28 de julho, não serão exibidos os programas Santa missa, Globo comunidade, Pequenas empresas & grandes negócios, Globo rural, Auto esporte, Esporte espetacular, Temperatura máxima e a primeira parte do Domingão com Huck.

Em 4 de agosto, além desses programas, também estarão fora da grade o futebol e o Cinemaço. Por fim, em 11 de agosto, no último dia das Olimpíadas, não serão exibidos Santa Missa, Pequenas empresas & grandes negócios, Auto esporte e a primeira parte do Domingão com Huck.

