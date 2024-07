Madrinha do Time Brasil, Sabrina Sato aposta em look extravagante em Paris

Como de costume, Sabrina Sato causou nas redes sociais por causa de um look extravagante, desta vez inspirado nas Olimpíadas de Paris.



Escolhida para ser madrinha do Time Brasil, a apresentadora publicou registros feitos em Paris, onde ela aparece usando um vestido branco com detalhes verde, azul e amarelo. O look conta com uma jaqueta e uma chinela do Brasil.

"Tô muito feliz e honrada, vestindo uma releitura de 2010 do icônico e amado estilista @alexandreherchcovitch para dar início aos meus compromissos como madrinha do @timebrasil para os Jogos Olímpicos 2024", compartilhou ela.

A apresentadora também aproveitou para enaltecer os atletas brasileiros. "As Olimpíadas representam a concretização de todo esforço dos nossos heróis, heroínas e suas famílias durante anos. Manda Brasa Brasil!".

O namorado de Sabrina, o ator Nicolas Prattes, também estará em Paris. Ele participará de uma maratona, correndo uma distância de 42 km.

Essa é a primeira vez que uma Olimpíada abre ao público o mesmo percurso que os atletas de elite.

A ação faz parte do projeto Maratona para Todos, que selecionou 40.048 atletas por meio de desempenho em provas oficiais, pontuação com desafios de exercícios diários e sorteios.