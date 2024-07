Projeto oferece oficinas e apresentações afro-brasileiras no DF

A partir deste sábado (27/7), será realizada a mostra Tribal Brasil, que busca promover e disseminar as culturas afro-brasileiras por meio de oficinas e apresentações de dança e música. O projeto gratuito se repetirá no próximo sábado (3/8) no Espaço Pé Direito, Vila Telebrasília.

O primeiro dia começará às 10h com uma oficina de abertura do evento. Já a partir das 14h30, haverá uma aula de tambor e mais tarde apresentação da DJ Kirianga. A noite será finalizada com espetáculos de dança do Baque Folha e Aruanãs, Bellatrix e Eveline Bia, Ricardo Sobral e Dahab Hanife.

No segundo e último dia haverá oficina de maracatu e de dança cigana a partir das 14h30. Após as 20h, os grupos Sambadeiras de Roda e Instituto Folha Seca farão uma apresentação para encerrar o projeto.