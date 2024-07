Festival Latinidades se encerra neste sábado com show de Alaíde Costa

Um dos mais interessantes eventos gratuitos da cidade, o Festival Latinidades encerra as atividades neste sábado (27/7). Os aguardados shows de artistas do calibre de Alaíde Costa, Gaby Amarantos, Bia Ferreira, Sister Nancy, Irmãs de Pau, Ebony, Pongo e La Dame Blanche serão a cereja do bolo de três dias de exaltação das mulheres negras e das experiências universais que existem na vivência feminina. Em comemoração ao Dia internacional da mulher negra latino-americana caribenha no Brasil a lista de atrações é mais diversificada e completamente formada por mulheres.

Representante dos nomes de referência que sobem ao palco, Alaíde Costa tem 88 anos e ainda está firme e forte em atividade. Ela que não toca muito em festivais, abriu uma exceção por ter se interessado pela proposta do evento. "Eu poucas vezes participei de festivais em toda minha carreira. Sempre foram apresentações restritas a teatros e casas de shows menores", afirma em entrevista ao Correio. A artista valoriza poder fazer parte de um lineup tão diverso. "Tem um gosto de novidade para mim. Estou gostando", exalta.

O fato de estar no meio de novos artistas e presente em homenagens como o Prêmio Profissionais da Música faz Alaíde perceber que ultrapassou a fronteira das gerações. "Tenho me impressionado com a quantidade enorme de jovens que vão aos meus shows hoje em dia", conta a artista, que voltou a viver momentos dos quais não se recordava. "Eles gostam dos meus trabalhos atuais, mas apreciam também meus discos antigos e sempre pedem músicas que nem eu lembro mais. Levam os vinis para eu autografar e curiosamente dizem que começaram a gostar de mim há pouco tempo", comenta.

Alguns outros nomes se destacam por trazer o inusitado para Brasília. La Dame Blanche, cubana ícone do hip hop, trap, reggae e reggaeton. Yaite Ramos Rodriguez, nome de nascença da cantora, é filha de Jesús "Aguaje" Ramos, diretor artístico da famosa orquestra Buena Vista Social Club. Ela estreia na cidade com a turnê do álbum Atómica, lançado em 2023. "O público brasiliense encontrará uma irmã que vem lhes proporcionar uma musicalidade cheia de espiritualidade e sensualidade, e compartilhar suas influências afro-cubanas com hip-hop, trap, reggae, dancehall e ritmos latinos", apresenta-se ao Correio.

La Dame Blanche se sente honrada de ter sido convidada para o evento e de dividir espaço com tantos nomes diferentes da música local e nacional. "Sempre feliz em poder contribuir com meu grão de areia e tornar mais visível a arte e o trabalho das mulheres negras", afirma a aposta internacional.