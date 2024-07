Festival Latinidades e Capital Moto Week agitam o fim de semana

O fim de semana dos brasilienses será embalado pelos festivais que tomam a cidade. A 21ª edição do Capital Moto Week chega ao fim, neste sábado (27/7), com shows de Call The Police, liderada por Andy Summers, guitarrista da extinta banda britânica The Police, Blitz e Fernanda Abreu. Enquanto isso, no centro da cidade, o festival Latinidades comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha com uma line-up 100% feminina — Sandra Sá, Gaby Amarantos e Alaíde Costa são algumas das atrações do evento.

Uma apresentação especial da Blitz com participação de Fernanda Abreu será responsável por fechar com chave de ouro o festival preferido dos motoqueiros de todo o Brasil. A cantora, que iniciou a carreira artística na banda carioca, se reúne com os ex-companheiros de grupo mais uma vez, para um show que levará o público em uma viagem de volta aos anos 1980.

"É a chance de quem viu, rever a força da música da Blitz, dos shows e das nossas apresentações ao vivo. E quem não viu, terá esse gostinho de saborear essa banda que está há mais de 40 anos na estrada", garante o líder da banda Evandro Mesquita. Antes do show, Fernanda faz apresentação solo no festival, que promete passar por sucessos como Rio 40 graus e Garota sangue bom.

Latinidades

Um festival para comemorar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha não podia ser diferente. Mulheres dos quatro cantos do país e do mundo inteiro apresentam ritmos, estilos e gêneros musicais muito distintos. Do samba, ao brega, passando pelo pop, rap e soul e chegando ao kuduro e dancehall, tem voz feminina para todo o amante de música

Atração da noite dedta sexta-feira (26/7) no evento, Sandra Sá exalta a escolha do festival em diversificar a lineup com mulheres, mas cobra que isso seja costume. "Eu acho que esse é o tipo de parada que devia acontecer o tempo inteiro. Tudo o que a indústria da anticultura quer e faz é separar geral", afirma a artista geracional do soul brasileiro. "Eu acho que eventos assim deixam bem claro, desenham bem o que deve acontecer sempre. Não só nos eventos, mas em nossos corações, nas nossas consciências, nas nossas almas, nas nossas mentes, é essa parada aí. É altamente importante", complementa.



Para Sandra o Latinidades é sobre união. "Eu acho que quanto mais a gente estiver junto, e não é junto e misturado, não. É unido e liquidificado, o dia que a gente estiver se fortalecendo cada vez mais, a gente vai ser feliz", destaca a cantora.

Primeira grande atração a tocar nesta iniciativa importante, a artista não sente o peso de ser um ícone. "A minha responsabilidade é ser cada vez mais quem eu sou, cada vez me respeitar mais, cada vez ser mais de verdade, com as pessoas e principalmente comigo mesma", acredita. "Porque eu estando bem, pode ter certeza que vai estar geral bem (risos)", brinca.