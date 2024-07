Capital Inicial e Anavitória se apresentam no Circuito Sabor & Som

O Circuito Sabor & Som será realizado em Pirenópolis no dia 2 de agosto a partir das 18h e no dia 3 de agosto, às 16h. O local do evento será no Green Park Eventos, na área anexa ao Aeroporto da cidade. O destaque da noite serão as apresentações de Anavitória e Capital Inicial.

Além das principais atrações musicais, o evento também conta com a banda Rock 62 e diversos DJs. O Circuito Sabor & Som oferece um espaço totalmente voltado para a gastronomia e um palco especial para as apresentações artísticas. A ação integra a terceira edição dos dois principais eventos do Goiás: Deu Praia e PiriGastrô, em um final de semana.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site www.ingressonacional.com.br. Haverá estacionamento no local e serviço terceirizado de vans partindo do Centro Histórico da Igreja Matriz e Coreto, a cada 30 minutos, pelo valor de R$10.







Serviço

Circuito Sabor & Som

Nos dias 2 de agosto com show da banda Capital Inicial às 18h e no dia 3 de agosto com show da dupla Anavitória às 16h, no Green Park Eventos, anexo ao aeroporto de Pirenópolis GO. Ingressos de sexta-feira (2/8) a partir de R$90 e no sábado (3/8) a partir de R$110, disponíveis no site: www.ingressonacional.com.br .