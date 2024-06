AnaVitória e Nando Reis fazem show para celebrar mês dos namorados

Chega ao palco do Ulysses Guimarães, neste domingo (23/6), a Turnê Dos Namorados — Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes da dupla Anavitória, com participação especial de Nando Reis. Os artistas se reúnem após seis anos da primeira parceria para celebrar o amor no mês dos namorados.



Nos palcos, o duo e o cantor compartilham a sintonia e a harmonia criadas desde 2018, na primeira colaboração. Ao mesclar músicas famosas de ambos, como Por onde andei, Ai amor e Relicário, o trio canta e interpreta a próprio modo as fases do amor e evidencia os sentimentos de cada um.

A turnê passou por nove cidades do país e agora chega a Brasília, com duração de aproximadamente 90 minutos cada.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco