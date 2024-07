Websérie brasiliense de romance, Gaiolas estreia neste domingo (28/7)

Nova websérie brasiliense Gaiolas estreia no domingo - (crédito: Reprodução Instagram/@gaiolaswebserie)

Gaiolas é a nova websérie brasiliense produzida de forma independente com direção da atriz Giovana Valle. O romance será lançado entre o domingo (28/7) e terça-feira 31/7, sempre às 20h, no perfil do Instagram @gaiolaswebserie.

A série Gaiolas conta o romance entre dois personagens, Jorge, interpretado por Daniel Medeiros, e Mariana, interpretada por Giovana Valle. Jorge é um homem pragmático, de poucas palavras, que muitas vezes reprime suas emoções. Ele tem uma personalidade cética e uma abordagem realista sobre a vida e o amor. Mariana, ao contrário de Jorge, é uma mulher apaixonada e idealista, com uma visão otimista sobre a vida. Emocionalmente expressiva, Mariana possui uma forte crença em seus próprios valores e sonhos. Sua personalidade é moldada pela busca por realização pessoal e pela valorização da liberdade.

A trama mergulha na história de paixão entre os dois jovens, que acabam se conhecendo de repente e se apaixonam. O romance começa de maneira intensa, cheio de vivacidade e desejos típicos de um amor jovem. Porém, a relação, que até então parecia um conto de fadas, se vê repleta de desafios, conflitos e momentos totalmente inesperados.