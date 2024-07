Sabadão do Forró anima a Casa do Cantador de Ceilândia

Cantores no Sabadão do Forró, na Casa do Cantador - (crédito: RAFAEL VICTOR)

Neste sábado (27/7), a Casa do Cantador será palco de uma noite animada pelos trios de forró mais prestigiados do Distrito Federal no tradicional Sabadão do Forró. O evento, organizado pela Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró-DF) com apoio do Ministério da Cultura, contará com as apresentações de Dantas e o Balanço do Sertão e Gianetti Carvalho do Acordeon, Trio Fortaleza e Trio Moral. O evento tem início às 20h, na Casa do Cantador, em Ceilândia.

O Sabadão do Forró é um dos eventos mais tradicionais da casa e celebra a cultura nordestina, o que atrai forrozeiros de todas as idades com uma experiência imersiva no ritmo. Os encontros acontecem no Palácio da Poesia, uma moderna edificação projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, cujo desenho foi inspirado pela canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga, com o propósito de homenagear os imigrantes nordestinos que vieram para o Distrito Federal em busca de melhores condições de vida.

A Casa do Cantador, um dos marcos culturais mais emblemáticos do Distrito Federal, recebe regularmente essa série de apresentações de forró e proporciona um calendário diversificado e empolgante que atrai todos os entusiastas do gênero.





Serviço

Sabadão do Forró na Casa do Cantador

Sábado (27/7), às 20h, na Casa do Cantador, Ceilândia. Entrada franca. Classificação: Livre



