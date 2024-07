Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (26/7)

Horóscopo sexta-feira — Saiba com antecedência o que esta sexta-feira prepara para você! - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Sextou! De lua vazia

Data estelar: Lua Vazia das 19h13 até 14h24 de amanhã

Sextou! Mas, se você espera objetivamente que a noite de hoje proveja com divertimento e excitação, pode começar a tirar o cavalinho da chuva, porque durante as Luas Vazias é melhor não fazer planos objetivos, já que é o tempo cósmico da interiorização, de nos abstrairmos da realidade exterior e fincarmos raízes na alegria leve da despreocupação.

Portanto, se você quiser sextar sem esperar nada objetivo, mas encarar tudo com a alma aberta e leve, então é certo que aproveitará este sagrado momento com tudo que pode lhe oferecer.

Perfeito seria se dedicar a uma boa leitura, a colocar o papo em dia com as pessoas que ajudem a pensar direito sobre o que acontece no mundo, porque nesse se cozinham futuros para os quais todos nós precisamos nos preparar para assumir uma posição firme.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Como sempre, você fará sua vontade, mas também como sempre, não é sua vontade a que seria melhor colocar em prática. São momentos muito complexos os atuais, que precisam ser administrados com mais sabedoria que o habitual.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem sempre é possível você fazer apenas o que deseja, porque a vida é cheia de obrigações e de rotinas que precisam ser sustentadas, a despeito de você não ter nenhuma simpatia por elas. Melhor não brigar com isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você pode iniciar a ação que tiver em mente, mas seria melhor manter uma postura flexível, disposta a mudar de rumo a qualquer momento, porque é muito provável que a vida lhe apresente nuances antes despercebidas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Uma vez que sua alma tenha certeza sobre o que pretende fazer, provavelmente aconteçam coisas que poderiam ser utilizadas para rever essas certezas e, também, mudar o rumo. Melhor sua alma ficar atenta para isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O caminho mais duro e sacrificado não é necessariamente o que lhe brindará com melhores resultados. Agora não é hora de fazer sacrifícios nem austeridades severas, melhor você se motivar mais por manter o bem-estar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Do fundo de sua alma emergem motivações que são desconhecidas até pelas pessoas mais íntimas, e seria o caso de você se antecipar aos resultados, para ver se deseja mesmo que sua intimidade seja aberta e conhecida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem sempre os conselhos e orientações que as pessoas lhe oferecem têm boas e puras intenções por trás, e se você seguir por essa linha é provável que descubra as verdadeiras motivações quando já seja tarde demais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O que parece certo fazer, na prática talvez revele nuances que indicariam que, se você as antecipar, saberá ser melhor rever os planos e certezas. Toda demora agregará benefícios ao seu caminho neste momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A urgência que você sente para que as coisas mudem e se tornem um pouco mais excitantes, para sair do lugar comum, há de ser tratada com cuidado, porque toda precipitação, neste momento, tende a ser contraproducente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Talvez você esteja complicando o que não precisaria ser abordado com ideações tão retorcidas. Tudo tende a ser mais simples do que parece, portanto, seria o caso de você relaxar e, se possível, pensar menos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mesmo as pessoas que se dizem amigas também têm motivações egoístas, que você precisa verificar direito antes de continuar em frente com as orientações que elas oferecem. Não são pessoas más, são apenas egoístas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando as pessoas apontam erros e afirmam que fazem isso pelo seu bem, provavelmente escondem segundas e terceiras intenções que não são tão puras assim. Melhor deixar passar isso sem criar grandes confusões.