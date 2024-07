Fãs de Lady Gaga se decepcionam com show gravado nas Olimpíadas

Lady Gaga foi a primeira artista a se apresentar na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas 2024, em Paris, na França. A apresentação, no entanto, foi gravada algumas horas antes do início da abertura.

A cantora se apresentou no início do desfile das delegações, com um vestido longo preto e plumas rosas, ao lado de vários dançarinos. A peça vestida pela diva é assinada pela marca do designer Christian Dior.

Ao longo da cerimônia, é esperado que outros artistas se apresentem.

Matéria em atualização.

Saiba Mais Diversão e Arte J.Borges, artista e poeta pernambucano, morre aos 88 anos

J.Borges, artista e poeta pernambucano, morre aos 88 anos Diversão e Arte Lula presenteou Papa Francisco com obra de J.Borges; conheça

Lula presenteou Papa Francisco com obra de J.Borges; conheça Diversão e Arte Conheça Peggy, cadela que rouba a cena em 'Deadpool & Wolverine'

Conheça Peggy, cadela que rouba a cena em 'Deadpool & Wolverine' Diversão e Arte Horóscopo semanal: previsão dos signos de 29 de julho a 04 de agosto de 2024

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 29 de julho a 04 de agosto de 2024 Diversão e Arte The Weeknd arrasa em São Paulo o show único esgota ingressos e supera expectativas

The Weeknd arrasa em São Paulo o show único esgota ingressos e supera expectativas Diversão e Arte 7 filmes para celebrar o Dia dos Avós