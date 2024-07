Conheça Peggy, cadela que rouba a cena em 'Deadpool & Wolverine'

Peggy estreou no cinema em 'Deadpool & Wolverine' - (crédito: Reprodução/Instagram/@dogpool)

Um dos filmes mais esperados da Marvel para este ano, Deadpool & Wolverine estreou nas telas de cinema nesta quinta-feira (25/7). A produção, que mostra a parceria entre a dupla de heróis, conta com outra presença ilustre: Peggy, que deu vida à Dogpool.

Peggy é fruto de um cruzamento acidental entre uma pug e um cão de crista chinês. A mistura das duas raças resultou na aparência diferente da doguinha: a língua permanentemente de fora e os pêlos irregulares.

O animal tem 5 anos e vive com a dona, Holly Middleton, em East Yorkshire, na Inglaterra. Além da estreia no cinema, Peggy carrega um título inusitado: ela ganhou o concurso de "cachorro mais feio do Reino Unido", em 2022.

Em uma entrevista à BBC, no ano passado, Holly explicou que inscreveu Peggy na competição após amigos e familiares dizerem que ela teria grande chance de ganhar. "Tendemos a esquecer que Peggy não é um cachorro de aparência padrão e sabemos que algumas pessoas se refeririam a Peggy como feia, mas é sempre de uma forma bem-humorada e não nos ofendemos, e ela também não", disse a tutora.

No Instagram, a Dogpool já conta com mais de 260 mil seguidores. Ao lado de Ryan Reynolds (Deadpool) e Hugh Jackman (Wolverine), Peggy foi atração em pré-estreias do filme e esteve ao lado dos atores nos tapetes vermelhos.

No filme, a Dogpool rouba o coração de Deadpool na primeira vez em que os dois se encontram, mas ela tem outro dono. Ao longo do filme, o anti-herói faz de tudo para que a doguinha seja dele.