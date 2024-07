Cuca Roseta e Zeca Pagodinho divulgam dueto que mistura fado e MPB

A cantora portuguesa também lançará um álbum no Brasil em setembro - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (26/7), chega às plataformas digitais o single da artista portuguesa Cuca Roseta com Zeca Pagodinho. O dueto faz parte do primeiro álbum que Roseta lançará no Brasil, em setembro. A canção escolhida para a parceria foi Arranha-céu, originalmente lançada em 1937, por Silvio Caldas.

"Arranha-céu renasce em uma partilha entre o fado português e a voz de Zeca Pagodinho. Uma história tão atual com um poema de cortar a respiração, um desenho genial de sentimentos profundos”, destaca a compositora portuguesa. A gravação também contou com Marcelo Caldi, que se revezava entre o acordeão e o piano.

O disco de Cuca Roseta que será lançado tem produção e seleção de repertório de João Mário Linhares. Além de Zeca Pagodinho, o trabalho traz parcerias com Seu Jorge e Zé Renato. Após ter se apresentado em 50 países neste ano, a cantora comemora também 15 anos de carreira.