Canal Brasil faz maratona de produções de Eduardo Coutinho

O Canal Brasil exibirá neste domingo (28/7), a partir das 11h, a Maratona Eduardo Coutinho, em homenagem aos mais de 50 anos de carreira do diretor e documentarista, que morreu em 2014. A programação terá os clássicos Santo forte, Babilônia 2000, Últimas conversas, O fim e o princípio, Cabra marcado para morrer, Edifício master e Jogo de cena.

A maratona abrirá com o documentário Santo forte, que aborda o cotidiano de católicos, umbandistas e espíritas de uma favela da zona sul do Rio de Janeiro. O longa ganhou o Prêmio Especial do Júri do Festival de Cinema de Gramado de 1999 e os prêmios de Melhor Filme, Roteiro, Montagem e o Prêmio da Crítica no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro no mesmo ano. A programação será encerrada com Jogo de cena, que conta com a participação de grandes atrizes como Andréa Beltrão, Fernanda Torres e Marília Pêra.

Eduardo Coutinho foi um dos maiores cineastas e documentaristas do país. Interessou-se pelo cinema nos anos 1950, quando estudava Direito. O diretor recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, incluindo o primeiro Kikito de Cristal da história do Festival de Cinema de Gramado, em 2007.