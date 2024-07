Autora do DF, Marina Oliveira, divulga pré-venda de seu novo livro

A escritora brasiliense Marina Oliveira disponibilizou, até o dia 5 de agosto, a pré-venda do seu livro Espelho do tempo pelo site Editora Letramento. Vencedora do Prêmio Carolina Maria de Jesus do Ministério da Cultura, na categoria romance, do ano passado, a autora publica agora o material avaliado no concurso.

Marina conta que teve a ideia do livro no dia do enterro do seu tio: “Ele era a última pessoa viva da família da minha mãe, então foi bem melancólico. E eu escrevi o prólogo do livro, mas não sabia que tipo de história iria surgir”. Segundo ela, a experiência como repórter de direitos humanos e gestora pública de educação inspiraram a obra.

“É um mercado muito competitivo que nem sempre se pauta pela qualidade, mas sim pelo marketing. Tem que ter muita perseverança. Não adianta só escrever, o escritor tem que fazer um pouco de tudo”, aconselha ela aos aspirantes a escritor.

Espelho do tempo é uma obra sobre diversidade, força e conflito em que busca despertar memórias e histórias nas famílias brasileiras. O enredo acompanha a protagonista Rosa, que transporta o leitor para um mundo no qual o sobrenatural e o inconsciente se entrelaçam e produzem um espelho do tempo refletor das experiências humanas.