Qual é a doença de Céline Dion, que afeta cantora desde 2022

Céline Dion, uma das vozes mais icônicas da música mundial, revelou sua batalha contra uma doença rara e debilitante: a Síndrome da Pessoa Rígida (SPS). A condição, que afeta os músculos e causa rigidez e espasmos dolorosos, levou a cantora a suspender sua carreira em 2022. Em uma entrevista concedida a Vogue France, em abril deste ano, quando foi capa, Dion, de 55 anos, revelou que está "aprendendo a viver com isso" e adotando uma abordagem de "um dia de cada vez".

A SPS é uma condição progressiva que pode deixar os pacientes com posturas curvadas e, em casos extremos, incapazes de andar ou falar. Ao conceder a entrevista, Céline explicou como está lidando com a condição, revelando uma rotina intensa de terapia física, vocal e atlética cinco dias por semana, enquanto busca maneiras de retardar os sintomas da doença.



“Não venci a doença, pois ela ainda está dentro de mim e sempre estará. Espero que encontremos um milagre, uma forma de curá-la com pesquisas científicas, mas por enquanto tenho que aprender a conviver com isso. Então sou eu, agora com Síndrome da Pessoa Rígida. A meu ver, tenho duas escolhas. Ou treino como um atleta e trabalho muito, ou desligo e acabou, fico em casa, ouço minhas músicas, fico na frente do espelho e canto para mim mesma. Optei por trabalhar de corpo e alma, da cabeça aos pés, com uma equipe médica. Eu quero ser a melhor que posso ser”, disse Dion na ocasião.



Na época, ao ser questionada sobre o possível retorno aos palcos, Céline explicou que não poderia fazer previsões definitivas, deixando a decisão nas mãos de seu corpo e de sua equipe médica. “Há quatro anos venho dizendo a mim mesma que não vou voltar, que estou pronta, que não estou pronta… Do jeito que as coisas estão, não posso ficar aqui e dizer para você: ‘Sim, em quatro meses’. Não sei… Meu corpo vai me dizer”, declarou.



Nesta sexta-feira (26/7), a cantora realizou uma apresentação emocionante na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, onde encantou o público ao cantar Hymne a L'Amour, uma canção icônica de Édith Piaf. A performance, realizada na Torre Eiffel com o acompanhamento de um piano, marcou o retorno de Céline aos palcos.



O que é a Síndrome da Pessoa Rígida



A Síndrome da Pessoa Rígida (SPS) é uma doença neurológica rara caracterizada por rigidez muscular e espasmos dolorosos. Essa rigidez pode afetar os músculos do tronco e dos membros, levando a dificuldades na mobilidade e na postura. Em casos graves, os sintomas podem causar incapacitação, deixando os pacientes com uma postura curvada ou mesmo impossibilitados de andar ou falar.

A causa exata da SPS não é totalmente compreendida, mas acredita-se que esteja relacionada a uma disfunção autoimune, onde o sistema imunológico ataca por engano o próprio corpo, particularmente os receptores de neurotransmissores que regulam a função muscular. O diagnóstico é baseado em sintomas clínicos, exames de sangue e estudos eletrofisiológicos.

O tratamento da SPS é geralmente focado em aliviar os sintomas e pode incluir medicamentos como relaxantes musculares, imunoglobulinas intravenosas, e terapias imunossupressoras. A fisioterapia e outras terapias físicas também são frequentemente recomendadas para ajudar a manter a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes. Embora não haja cura conhecida para a SPS, os tratamentos disponíveis podem ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

