Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (28/7)

Cuidar, respeitar, dignificar

Data estelar: Lua quarto minguante em Touro

Cuidemos uns dos outros, em vez de nos tratarmos como estorvos, e conheceremos a magia de lugares públicos seguros, confortáveis e plenos de alegria leve e despreocupada.

Respeitemos nossas diferenças estéticas, de identidade, de gostos e desgostos, em vez de nos cobrarmos com severidade que sejamos todos ajustados a padrões pré-concebidos do que deveria ou não deveria acontecer, e conheceremos o regozijo de podermos conviver em espaços públicos sem nos sentirmos ameaçados ou hostilizados.

Dignifiquemos o reino humano com nossas presenças, em vez de nos dedicarmos a atividades abomináveis e egoístas, e conheceremos de uma vez por todas que nascemos humanos com dons incríveis, que precisam ser desenvolvidos por um ato de livre arbítrio.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É preciso ter mais certeza para tomar as decisões, mas elas são elusivas, no momento em que sua alma parece ter chegado a elas surgem novos questionamentos e novos dilemas. Continue pensando, é o que dá para fazer.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Busque um lugar seguro para se confortar e revigorar seu ânimo. Não precisa ser nada sofisticado nem complexo, apenas a companhia das poucas pessoas com que sua alma se sinta à vontade, com alimentos simples e disponíveis.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muita coisa precisaria ser discutida abertamente, colocando todas as cartas sobre a mesa, mas apesar de isso ser bastante urgente, hoje não seria o dia de o praticar. Portanto, se distraia com outros assuntos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada é completamente seguro no que se refere ao fator humano, porque as pessoas são imprevisíveis, elas mudam de ideia e orientação, e também são cheias de promessas de que farão isso ou aquilo. Tudo muito incerto.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sua alma desperta disposta a tudo, mas hoje é domingo e o cenário não ajuda a você se lançar à produtividade. Não importa, encontre uma maneira elegante de descansar, mas também de fazer algo útil em nome de seus planos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto mais sua alma sabe do que anda acontecendo, mais dilemas surgem, porque a situação contradiz tudo que você pensava saber a respeito das pessoas com que se relaciona. Está tudo mudando, você também.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas pessoas brindam com apoio e revitalizam sua alma, enquanto há outras que puxam você para o inferno, motivando brigas e discussões que nunca saem do lugar. Melhor sua alma ser mais seletiva com as companhias.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Procure seguir o ritmo das pessoas com que você se relaciona, evitando impor sua vontade, pelo menos por enquanto. Esse exercício de se deixar orientar pela vontade alheia ajudará você a pensar melhor sobre tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você não irá muito longe sem antes ter organizado o que precisa ser posto em ordem. É tentador se lançar à aventura sem olhar para trás, mas você se esquece que, depois, você terá de voltar sobre esses assuntos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O divertimento é bom e também muito adequado para este momento, mas precisa ser dimensionado para que sua alma não cometa exageros que tornem o divertimento um inferno de circunstâncias desagradáveis.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A moleza das pessoas é contagiante, e talvez seja o caso de você também se dedicar a fazer nada, ao ócio, que nem precisa ser criativo, apenas um exercício de conforto que torne sua alma mais viva e segura.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A necessidade há de guiar seus passos nesta parte do caminho, porque os desejos, ainda que sempre urgentes e imperativos, não conseguem se sintonizar direito com o que realmente precisaria ser feito. Medite sobre isso.