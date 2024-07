Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (29/7)

Nada além

Data estelar: Lua míngua em Touro

Nunca saberemos direito o que veio primeiro, se todo ser humano que é perigoso e violento é assim porque foi submetido a uma educação rigorosa, excessivamente moralista e de severas proibições contra a própria natureza, ou se as suas inerentes e naturais periculosidade e potencial violência são a razão de ser submetido a tais condições.

Uma coisa é certa, nossa humanidade continua sem saber o que fazer direito com a infância, se relacionando com ela com sentimentos ambíguos, que misturam o regozijo alegre da esperança com o enfado de ter de servir sem cessar aos que chegam e que precisam de atenção e proteção.

E enquanto nossa humanidade adulta continuar tratando a infância com descuido, repetindo os mesmos erros a que foi submetida, o sonho de um mundo melhor continuará sendo uma linda teoria, nada além disso.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Organize as contas para que tudo seja feito dentro do seu alcance, sem que isso signifique você ter de sacrificar voos mais altos e complexos que só o atual ato de organizar tornariam mais próximos e viáveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É necessário que sua alma seja mais minuciosa na apreciação da realidade, porque se entusiasmar com o cenário amplo sem levar em conta todos os detalhes que o compõem é algo que faria você se meter em encrenca desnecessária.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

No íntimo de sua alma, as resoluções já foram tomadas, mas essas não são fáceis nem muito menos simples de colocar em prática. Não importa, toda demora se mostrará benéfica, porque amadurecerá suas resoluções.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A reunião das pessoas pode acontecer espontaneamente, por coincidência, mas também pode ser resultado de você articular os encontros intencionalmente. De uma forma ou de outra, reunir as pessoas é fundamental.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Decidir entrar em ação é meio caminho andando, porque uma boa resolução coloca a alma de prontidão. Porém, a resolução que não se transforma em ação é destinada a se transformar em decepção. Melhor isso não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mudar o ponto de vista é uma experiência iluminadora, mas ninguém pode obrigar outrem a fazer isso, a mudança é algo que há de vir do íntimo da alma, como uma necessidade motivada pela ampliação do conhecimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Investigue direito as suspeitas que se levantaram, porque as pessoas falam muito, sem nenhum compromisso com a realidade, e essa não é uma boa maneira de orientar seus passos, nem agora nem nunca. Investigação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Não é que as pessoas não saibam preservar a palavra que empenham, acontece apenas que como o mundo está de ponta-cabeça, vão acontecendo coisa a elas que as obrigam a mudar os planos completamente. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure fazer o mesmo de sempre, mas buscando novas maneiras de encarar as rotinas, não apenas para evitar o tédio da repetição, mas principalmente para sua alma conhecer instrumentos e métodos diferentes de realização.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua maneira de descansar e de desfrutar do divertimento está se tornando repetitiva, e chegou, por isso, a hora de inovar, se atrevendo a experimentar o que estiver disponível para variar um pouco o cardápio.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mantenha tudo em ordem, porém, evite gastar muito tempo colocando ordem, porque a ordem é útil única e exclusivamente se ela servir de fundamento para você levar seus planos à prática e bagunçar tudo com eles.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mantenha tudo ordenado, faça tudo dentro dos planos, mas não ao ponto de carecer de flexibilidade para mudar tudo, caso a inspiração surja de dentro de sua alma apontando perspectivas novas e melhores. É por aí.