Tati Machado confessa sobre planos de realizar procedimentos para emagrecer

Tati Machado, campeã do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, abriu o coração sobre o processo de emagrecimento natural, decorrente da sua dedicação na competição, em que diminuiu o tamanho do manequim.

Em entrevista ao jornal Extra, a apresentadora confessou que a mudança no visual ocorreu sem pretensão. "Emagreci, mas não era um objetivo. Longe disso. Eu estava muito de bem com o meu corpo de antes do ‘Dança’. As pessoas ficam muito curiosas. Em todas as postagens que eu faço tem comentários sobre como eu perdi peso", disse.

Tati Machado, por sua vez, entregou que o número de propostas para a realização de procedimentos estéticos aumentou, mas nega o desejo de fazer. "Eu nunca fiz nada. Mas acabou de me aparecer a proposta do botox. Vamos ver até quando eu aguento negar. Brincadeira (risos)! Tenho uma relação muito saudável com a minha imagem", declarou ela, que é satisfeita consigo mesma.

"Não quero entrar em neuras e ceder às lentes de contato nos dentes, à harmonização facial… Estou ótima! Quero continuar vivendo, pegando o meu solzinho com moderação e usando o meu protetor solar, porque sou cheia de sardas", pontuou a contratada da Globo.