Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (30/7)

Indignação e dignidade

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos

A indignação é sempre seletiva, nossa humanidade se indigna com o que é de sua preferência, deixando passar despercebidas todas as outras abominações, mesmo que iguais ou até piores daquelas que são detectadas por seu radar indignado, mas isso não chega a ser algo moralmente criticável, porque apesar da seletividade, se nossa humanidade se indignasse com absolutamente todas as abominações que, sem ir mais longe, neste exato momento acontecem em todos os lugares do mundo, provavelmente morreria de tristeza, não aguentaria o tranco.

O problema é que nossa humanidade tem preferência pela indignação, e não por aquilo que lhe comprova a dignidade do ser humano, tal como o quanto, também neste exato instante, milhões de pessoas fazem escolhas e se comportam de uma forma que dignifica toda nossa humanidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As alternativas são variadas, complicando a escolha. Você não precisa acertar na escolha, porque ainda haverá margem para você retificar os movimentos e, assim, aperfeiçoar tudo sobre a marcha. Melhor assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que está sob seu domínio precisa ser ressaltado o quanto antes, porque há outras questões além de seu domínio, na mão de pessoas que sua alma não confia direito, que tendem a agregar bastante dificuldade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se ficar esperando pelo momento perfeito para agir, acontecerá apenas isso, você ficará esperando. Pode ser que o momento não seja o melhor, mas uma coisa é certa, ao agir você tirará um grande peso de suas costas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Talvez não seja possível você fazer o que tem em mente, porque apesar de você ter acertado nos planos, isso não significa que as pessoas envolvidas estarão disponíveis para dar continuidade. É um cenário complexo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se todo mundo sabe visceralmente que a união faz a força, por que raios as pessoas continuam se comportando como se não precisassem umas das outras? Assim de louca é nossa humanidade, sempre chutando contra si mesma.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que suas ações desagradem e sejam recebidas com contrariedades de todos os tipos, nesta parte do caminho é melhor desagradar do que tentar se adaptar ao que as pessoas pretendem. Seja mais você.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor você não se importar demais com as questões práticas que parecem tornar impossível suas pretensões, porque nesta parte do caminho vale mais a pena sua alma se agarrar aos ideais imaginários do que às questões práticas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Você tem suas certezas e essas são inamovíveis, porém, se você adotasse uma postura mais flexível, lhe sobrariam olhos para enxergar que as tais certezas não sejam tão certas assim. Dúvidas necessárias.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se pairam suspeitas, melhor tirar satisfação e esclarecer tudo, porque agora é um momento em que as pessoas precisam estreitar laços e unirem forças, já que só assim conseguiriam avançar um pouco mais.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Use todos os instrumentos que estão ao alcance de sua mão e conhecimento para se abrir passagem, você não precisa de nada além do que já está disponível. O bom uso dos instrumentos disponíveis é tudo que você precisa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você, definitivamente, não deve esperar nada acontecer, o que você precisa é se munir de boa vontade e tomar iniciativas firmes para que as coisas aconteçam de acordo aos seus planos. Assim, mesmo falhando, será uma vitória.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há questões que merecem ser concluídas, para sua alma ficar livre e alçar novos voos. Porém, ainda há uma confusão entre o que seria a virtude de persistir no caminho e a teimosia viciada que patina sem sair do lugar.