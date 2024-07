Estupenda Trupe de Brasília lança podcast de debate sobre cultura

Com quase 20 anos de história, o grupo teatral Estupenda Trupe de Brasília lança o podcast inédito ContraCena, que reúne os integrantes Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Venusto em um bate-papo de quase uma hora. No debate, os apresentadores receberão personalidades da arte, da educação e da saúde local para discutir temas como mercado de trabalho, saúde mental, a temática LGBTQIAPN+ e suas repercussões em cena. Seis episódios trazem diferentes visões do mundo cultural com diálogo e sensibilização.

O grupo convidou os artistas Jonathan Andrade e Ana Quintas para conversar sobre a comunidade LGBTQIAPN+ no teatro; Cirila Targuetta e Tati Bittar sobre o mercado de cultura fora do eixo Rio-SP; Fernando de Carvalho sobre a cadeia produtiva cultural para além dos grandes centros; Luíza Guimarães sobre saúde mental e arte; Patrícia Dey Rey e Kamala Ramers sobre economia do artista; e Rodrigo Lélis sobre bastidores da cena e técnica.



O podcast é lançado juntamente com uma exposição fotográfica virtual sobre a construção de Brasília, de autoria da fotógrafa Pollyana Sá com Juliana Boechat e Arthur Felipe. Nas redes sociais, o Dicionário do teatro do oprimido apresenta uma série de vídeos que exploram jogos, exercícios e técnicas teatrais sistematizados por Augusto Boal. Todos os conteúdos são gratuitos e livres para todos os públicos, e podem ser acessados no site.