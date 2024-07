Flay desabafa sobre abuso sexual durante entrevista a podcast

Flay decidiu abrir o jogo sobre um abuso sexual que sofreu quando tinha 12 anos de idade. A ex-BBB revelou que nunca se sentiu confortável para falar sobre o assunto e quando estava confinada no reality tentou fugir sempre que o tema era pauta.

No entanto, durante participação no podcast GringaCast, comandado pelo influenciador Renato Ray, ela revelou: "Quando eu tinha 12 anos, eu fui abusada. Isso é algo que eu escondi a minha vida inteira e eu consegui falar em forma de álbum, no meu álbum aí que eu soltei ano passado...foi um álbum que eu contei a minha história em forma de música".

Além disso, a cantora completou: "E só aí eu consegui abrir esse assunto para público. Porque até no BBB, quando entravam nesses assuntos, eu vazava de perto. Então, assim, isso foi o mais difícil que eu tive de perdoar".

Contudo, Flay acrescentou: "Como que eu vou perdoar uma pessoa que me abusou sexualmente, que abusou de uma menina, né!? Que tirou os meus... Como que eu vou perdoar? Como que eu vou conseguir ter esse nível de maturidade, de nobreza no coração para perdoar uma situação dessa?"

Por fim, a ex-BBB contou que decidiu perdoar o agressor que a abusou e explicou o motivo: "A gente não perdoa o outro pelo mérito dele, né? É pela graça de Deus na nossa vida e para nos libertarmos mesmo disso aí".